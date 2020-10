Næsten 80 pct. af chilenerne har stemt ja til at ændre landets forfatning fra 1980, viser resultat.

Over tre fjerdedele af chilenerne har ved en folkeafstemning søndag stemt for, at landets forfatning skal omskrives.Det viser resultatet, efter at mere end 99 pct. af stemmerne er optalt.Det oplyse...