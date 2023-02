Udland Biden overrasker med besøg i Ukraines hovedstad

USA's præsident Joe Biden er mandag landet i Ukraines hovedstad Kyiv. Her ses han sammen med Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj under besøget, der ikke var varslet på forhånd. Foto: Evan Vucci/AFP/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix

Ritzau 20. feb. 2023 KL. 11.03

For første gang under krigen har Joe Biden besøgt Kyiv. Det sker kort før årsdagen for russernes invasion