Biden nærmer sig målet: Få overblikket over nattens valg

Opgøret om at blive USA's præsident er i fuld gang med optællinger af den sidste håndfuld stater – men også søgsmål og demonstrationer har været en del af nyhederne i nat. Børsen giver dig her overblikket over endnu en valgnat

Udland Eksklusivt for kunder