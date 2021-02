5800 ansatte i sydstaten Alabama indleder urafstemning. Kan blive første fagforening hos Amazon i USA.

Arbejdere på et af Amazons store lagre i den amerikanske stat Alabama har mandag taget hul på en urafstemning om at etablere en fagforening på arbejdspladsen.Det sker, selv om Amazon har et mangeår...