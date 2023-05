Udland Analytiker: F-16-fly vil være et “stort vendepunkt”

Det vil formentlig tage flere måneder, før de ukrainske jagerpiloter er blevet trænet til at betjene F-16-fly. Arkivfoto: Kenzo Tribouillard/AFP/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix

Andreas Toftum Maltesen 20. maj. 2023 KL. 09.43

Hvis Ukraine får F-16-fly, bliver det afgørende for krigens forløb, lyder vurderingen fra militæranalytiker over for TV2