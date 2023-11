Udland Militæranalytiker: Angreb på hospital i Gaza kan være krigens vendepunkt

Gazas sundhedsministerium, der er styret af Hamas, har onsdag udsendt billeder, der angiveligt skulle være fra al-Shifa-hospitalet og som viser røg og ødelæggelse. Foto: Gaza Ministry Of Health/Reuters/Ritzau Scanpix

Andreas Toftum Maltesen 15. nov. 2023 KL. 13.41 Gem til senere

Israel og USA hævder, at den militante palæstinensiske gruppe Hamas har et kommandocenter under al-Shifa-hospitalet, som israelske styrker onsdag indledte en aktion mod