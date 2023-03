Udland Analyse: Bidens 2024-kampagne begynder allerede at tegne sig

Præsident Biden præsenterede torsdag sit budget for 2024. Højere skatter for velhavende og polstring af velfærdsprogrammer kan udgøre platform for kandidatur.

Præsident Biden holdt torsdag tale i Philadelphia og præsenterede sit bud på et budget for 2024. Foto: Chip Somodevilla/AFP/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix