Udland Topledere mødes i Dubai på bagtæppe af svære nyheder

Torsdag indledes COP28 i Dubai, hvor der bl.a. skal gøres status på verdens udledninger siden Paris-aftalen i 2015. Mødet ligger i et år med varmerekorder og stor skepsis over for topmødets forhandler, der også er olietopchef

Virksomheder, interesseorganisationer og aktivister er også blandt deltagerne under klimatopmøder som her i Egypten sidste år. Aktivfoto: Mohamed Abd El Ghany/Reuters/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix