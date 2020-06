Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Flere fagfolk mener, at danskernes dataforbrug ikke vil falde tilbage til niveauet fra før coronakrisen

Under coronakrisen har danskerne brugt data på livet løs.Og selv om samfundet er begyndt at åbne op, tyder det på, at dataforbruget vil forblive højt og ikke falde tilbage til niveauet før coronakr...