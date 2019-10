AaB fritstiller sportsdirektør Allan Gaarde

AaB afbryder samarbejdet med sportdirektør Allan Gaarde, der er fritstillet med virkning fra tirsdag, oplyser selskabet.



I første omgang fordeles Allan Gaardes opgaver imellem administrerende direktør Thomas Bælum og cheftræner Jacob Friis.



Allan Gaarde tiltrådte i AaB i juni 2013, og skal ifølge bestyrelsesformand Torben Fristrup blandt andet huskes for sin medvirken til, at fodbodklubben vandt både mesterskab og pokal i 2014.



- Efter drøftelser mellem bestyrelsen og direktionen omkring den fremtidige struktur i vores sportslige afdeling er vi imidlertid enige om, at revurdere vores sportslige setup. Bestyrelsen vil snarest sætte sig sammen og beslutte den fremtidige struktur, oplyser bestyrelsesformand Torben Fristrup.



/ritzau/FINANS