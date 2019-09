AGF præsenterer historisk godt årsregnskab

Relateret indhold Tilføj søgeagent AGF Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer AGF

Det går godt i AGF. Både på og uden for de hvide kridtstreger.



Fredag kunne selskabet bag den aarhusianske superligaklub, AGF A/S, præsentere et årsregnskab, der viser et overskud på ti millioner kroner før skat.



Det er første gang siden 2008, at der ikke er røde tal på bundlinjen, og resultatet er det bedste i selskabets mere end 40 år lange historie.



Det skriver AGF i en pressemeddelelse.



Årsagen til det gode resultat skal findes i større event-, tv- og sponsorindtægter og en stigning i antallet af tilskuere til holdets hjemmekampe.



Samtidig er der sket en væsentlig stigning i transferindtægter, lyder det.



