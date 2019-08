Kenneth Andersen stopper som cheftræner i FCM

Kenneth Andersen stopper som cheftræner i superligaklubben FC Midtjylland og erstattes af assistenttræner Brian Priske. Det oplyser FCM på sin hjemmeside.



FCM holder et pressemøde mandag, som begyndte klokken 11 i Ikast.



FCM har i denne sæson spillet seks kampe i Superligaen, hvor holdet fortsat er ubesejret med fem sejre og en enkelt uafgjort.



Søndag spillede midtjyderne skuffende 1-1 hjemme mod Hobro.



FCM røg ud af Europa League-kvalifikationen efter et samlet 3-7-nederlag til skotske Rangers FC.



I torsdagens returkamp tabte FCM med 1-3 i Glasgow, mens hjemmekampen i Herning var endt med et nederlag på 2-4.



Kenneth Andersen trådte til som cheftræner i oktober 2018 i stedet for Jess Thorup, der i stedet blev træner i belgiske Gent.



/ritzau/