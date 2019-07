John Faxe Jensen bliver chefscout hos Arsenal

John "Faxe" Jensen er fra 1. juli tiltrådt i en stilling som chefscout i Skandinavien for den engelske fodboldklub Arsenal.



Det fortæller han til Ekstra Bladet.



- I første omgang skal jeg finde talenter til klubbens akademi, men på sigt håber jeg at bidrage med scouting af spillere til Premier League-mandskabet, siger den tidligere europamester.



54-årige John "Faxe" Jensen blev efter Danmarks EM-titel i 1992 købt af netop Arsenal.



Her spillede han, indtil han i 1996 blev hentet tilbage til dansk fodbold af Brøndby.



Den tidligere midtbanespiller gjorde som spillende træner i 2000 sensationelt Herfølge til danske mestre, og senere var han assistent for Michael Laudrup i Brøndby og Getafe.



John "Faxe" Jensen har også trænererfaring fra Premier League, eftersom han i 2011 var assistenttræner hos Blackburn.



Han stoppede sidste år som cheftræner for Fremad Amager i den næstbedste række.



- Siden jeg stoppede i Fremad Amager, har jeg arbejdet lidt for et agentfirma i USA, hvor jeg har scoutet spillere i Europa og specielt Skandinavien.



- Det har været enormt spændende. Nu fortsætter jeg i samme spor med fokus på de unge talenter, siger John "Faxe" Jensen til Ekstra Bladet.



/ritzau/