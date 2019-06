Magnussen skrider af banen - mister topplacering

Med få timer tilbage af dette års Le Mans havde den gule Corvette nummer 63, som blandt andet køres af Jan Magnussen, kurs mod sejr. Men danskeren skred af banen kort før klokken 12 og mistede sin topplacering i GTE Pro-klassen.



Magnussen har fire gange vundet sin klasse i Le Mans, men ser altså ikke ud til at sikre sig endnu sejr.



De øvrige kørere i bilen er Antonio Garcia og Mike Rockenfeller.



Efter problemerne ligger Corvetten nummer otte.



I samme klasse befinder Michael Christensen sig. Han kæmper for at blive verdensmester i langdistanceløb sammen med Kevin Estré.



Bilen lå en overgang til også at vinde Le Mans. Men den måtte ifølge TV2 holde stille i hele 21 minutter og raslede ned på 12.-pladsen. Det vil dog være nok til at sikre VM-titlen, hvis placeringen fastholdes.



I alt otte danskere var til start lørdag eftermiddag.



To af dem kørte for Aston Martin nummer 95 i GTE Pro-klassen. Men kort efter midnat bragede Marco Sørensen i høj hastighed ind i barrieren. Han var selv i stand til gå fra stedet, men bilen var færdig i løbet.



Game over



Britiske Darren Turner og danske Nicki Thiim var bilens øvrige kørere. Sidstnævnte bakker sin kollega og ven op i et opslag på Twitter.



"Game over. Det vigtigste er, at min bedste ven er okay og stadig har det godt. Tak for den fantastiske opbakning, som nummer 95-holdet får. Elsker jer og sætter pris på det," skriver Nicki Thiim.



Danske High Class Racing, som har Anders Fjordbach og Dennis Andersen blandt kørerne, ligger på 11.-pladsen i LMP2-klassen.



Her var David Heinemeier-Hansson også til start som en del af Jackie Chan DC Racing, men bilen udgik tidligt søndag morgen.



Michelle Gatting ligger sammen med sine teamkolleger hos Ferrari på 11.-pladsen i sin Ferrari i GTE AM-klassen.



Ingen danskere kører med i Le Mans' kongeklasse i år. Med få timer tilbage er det Toyota nummer syv, der fører foran Toyota nummer otte. Den tidligere Formel 1-verdensmester Fernando Alonso er blandt de tre kørere i sidstnævnte.



/ritzau/