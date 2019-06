Messi har svært ved at acceptere premierenederlag

Argentina jagter sit første trofæ med seniorlandsholdet siden 1993. Men natten til søndag dansk tid fik holdet en skidt start på Copa America med et nederlag på 0-2 til Colombia.



Nederlaget er en bitter pille at sluge for argentinerne, der nu er under pres i gruppe B.



"Vi er skuffede, fordi de scorede et flot mål, mens vi spillede bedst," siger en ærgerlig Lionel Messi ifølge nyhedsbureauet AP.



"Det vil tage noget tid at acceptere det her nederlag, men vi må tage de positive ting med fra kampen og forsøge at rejse os og vinde næste kamp. Vi har stadig masser af chancer," siger den argentinske profil.



Efter en målløs første halvleg, hvor Colombia havde overtaget, lagde Argentina pres på Colombia i anden halvleg.



Men i det 71. minut modtog den indskiftede Roger Martinez en aflevering ude på venstre kant, og efter et løb ind i banen sendte han bolden op i det ene målhjørne til colombiansk føring på 1-0.



Duvan Zapata bragte i det 86. minut Colombia på 2-0, da han tæt under mål sparkede en tværaflevering fra Jefferson Lerma i mål og lukkede kampen.



Qatar og Paraguay - de to øvrige hold i gruppe B - møder hinanden søndag.



Landstræner fortrøstningsfuld



Argentina har to gruppekampe tilbage til at rette op på skuffelsen. Den første af dem finder sted på torsdag mod Paraguay.



Landstræner Lionel Scaloni tror stadig på projektet.



"Vi har stadig to kampe, og hvis vi vinder dem, går vi helt sikkert videre," konstaterer han.



Argentinerne har nået finalen ved det sydamerikanske fodboldmesterskab fire af de seneste fem gange, turneringen har været afholdt.



Men både i 2004, 2007, 2015 og 2016 måtte de nøjes med sølvmedaljer.



/ritzau/