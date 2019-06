Dansk tenniskomet får wildcard til Challenger-turnering

Det er gået stærkt for det danske tennistalent Holger Rune på det seneste.



I sidste uge vandt han juniorudgaven af French Open, og nu kan han se frem til at prøve kræfter med voksne tennismodstandere på næstøverste niveau.



TV2 Sport skriver, at 16-årige Holger Rune har fået et wildcard til ATP Challenger-turneringen i franske Blois.



Det er første gang, han skal forsøge sig med en turnering på Challenger-niveau.



Turneringen, der finder sted i det centrale Frankrig, begynder mandag og afsluttes med finalen søndag.



Den har en samlet præmiesum på 46.600 euro, hvilket svarer til knap 350.000 danske kroner.



Holger Rune har på rekordfart markeret sig på den danske tennisscene.



I marts blev han som 15-årig den yngste mandlige danmarksmester nogensinde, mens han sidste år var den yngste dansker nogensinde, som fik lov at spille for Davis Cup-holdet.



Den største triumf høstede han dog den 8. juni, da han vandt French Open med en finalesejr over Toby Alex Kodat fra USA.



/ritzau/