Kasper Hjulmand afløser Åge Hareide som dansk landstræner

Kasper Hjulmand overtager posten som træner for det danske fodboldlandshold og har fået en kontrakt på fire år. Det meddeler DBU på et pressemøde kort tid efter, at BT og DR for kort tid siden erfarede trænerskiftet.



"Jeg er beæret over at blive dansk landstræner. Den mulighed betød mere end alt andet," siger Kasper Hjulmand på pressemødet og uddyber:



"Jeg har haft nogle spændende muligheder, også i udlandet, men da denne mulighed opstod, betød den mere end alt andet. Den kom foran både penge og Europa. Landsholdet er rent hjerteblod."



Han afløser Åge Hareide, når normandens kontrakt udløber efter EM-slutrunden i 2020 og får Morten Wieghorst som assistent.



Ikke en fyring siger direktør



DBU har valgt at offentliggøre trænerskiftet nu for at give trænerstaben og spillertruppen ro frem mod de kommende EM-kvalifikationskampe. Det siger DBU's fodbolddirektør, Peter Møller.



"Vi skal have en ny strategi, en ny plan for dansk fodbold fra 2020. Det er det, der er DBU's vigtigste opgave. Vi skal fremme og udvikle dansk fodbold til glæde for hele Fodbolddanmark," siger han.



Ifølge Peter Møller var Hareide og assistenttræner Jon Dahl Tomasson ikke enige i timingen af offentliggørelsen.



"Åge og Jon er informeret om udmeldingen, som er kommet i dag. De er selvfølgelig ikke enige i timingen af udmeldingen."



"Jeg har sagt til dem, at jeg ønsker ærligt og redeligt, hvilken beslutning jeg har truffet, og som DBU bakker op om," siger Peter Møller.



Direktøren afviser, at der er tale om en fyring, da det nuværende trænerteam netop fortsætter kontrakten ud.



"Det her er ikke en fyring af Åge og Jon, deres aftaler udløber i 2020. Og så er det vores ret at kigge fire, seks, otte år frem. Min opgave er, at vi både på den korte og på den lange bane har de landstrænere, der er de rigtige," siger Peter Møller og uddyber, at spillerne ikke er taget med på råd, men at de er blevet informeret.



Stoppede i FC Nordsjælland i marts



Den tidligere FC Nordsjælland-træner Kasper Hjulmand meddelte i marts, at han stoppede med øjeblikkelig virkning i klubben. Det var Hjulmands andet ophold i det nordsjællandske.



I 2011/12 førte Hjulmand FC Nordsjælland til klubbens første danske mesterskab, og senere blev han ansat i bundesligaklubben Mainz.



Her fik han dog kun et halvt år på posten, før han blev fyret af klubben i februar 2015. Året efter vendte han tilbage til FC Nordsjælland og førte i 2018 det unge FCN-hold til bronze i Superligaen.



Åge Hareide har været landstræner for Danmark siden 2016. Under nordmandens ledelse har Danmark spillet 36 kampe. De 17 af dem er endt med dansk sejr, 16 er endt uafgjort, mens 3 er tabt.



Nederlagene faldt dog tidligt i Hareides landstrænerperiode, og det danske mandskab er ubesejret i 28 kampe i træk i ordinær spilletid med Hareide på sidelinjen.



Ved VM i 2018 tabte Danmark i ottendedelsfinalen til Kroatien i straffesparkkonkurrence.



Mandag vandt Danmark 5-1 over Georgien i Parken i kvalifikationen til næste års EM-slutrunde.



Danmark er nummer to i sin kvalifikationspulje. Efter tre kampe står danskerne noteret for fem point, hvilket rækker til en øjeblikkelig andenplads.



Fem kampe resterer i gruppespillet for Danmark. Glipper kvalifikationen via gruppespillet har Danmark endnu en chance, fordi holdet vandt sin Nations League-gruppe sidste år.