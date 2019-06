Diego Costa anklages for skattesvindel i Spanien

Angriberen Diego Costa er tirsdag blevet anklaget for skattesvindel i Spanien.



Atletico Madrid-stjernen har ifølge anklagen snydt skattevæsenet for en skatteindkomst af en værdi til 1,4 millioner euro (lidt over ti millioner danske kroner).



Pengene skulle Diego Costa have modtaget i 2014, og det skulle være indtjening fra personlige, kommercielle imagerettigheder. En indkomst, han ifølge anklagen ikke indgav til skattevæsenet.



Diego Costa skiftede i 2014 fra Atlético Madrid til den engelske Premier League-klub Chelsea.



Siden er den 30-årige spanske landsholdsangriber med brasilianske rødder skiftet tilbage til Atletico Madrid.



/ritzau/