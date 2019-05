Team Esbjerg er dansk mester i kvindehåndbold.



Tirsdag vandt det vestjyske hold for anden gang i to finalekampe over Herning-Ikast, da det på udebane blev til en esbjergensisk sejr på 20-19.



Dermed er DM-guldmedaljerne for anden gang inden for de seneste fire sæsoner på Team Esbjergs hænder, efter at holdet også blev dansk mester i 2015/2016-sæsonen.



Tirsdagens finalesejr kroner desuden et flot forår, der har budt på 21 sejre i 22 ligakampe inklusive slutspil for Team Esbjerg.



/ritzau/