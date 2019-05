Der venter fransk modstand, når tennisspilleren Caroline Wozniacki en af de næste dage tager hul på Madrid Open.



Fredagens lodtrækning formede sig sådan, at danskeren skal møde Alizé Cornet i første runde.



Wozniacki har mødt Cornet otte gange tidligere og vundet syv af gangene.



Den dansk-franske duel bliver med stor sandsynlighed spillet søndag. Den er således ikke sat på programmet lørdag, hvor de første kampe i første runde afvikles.



Skulle Wozniacki leve op til sin seedning som nummer 11 og også slå en af to mulige kinesiske modstandere i anden runde, så venter sandsynligvis en ottendedelsfinale mod amerikaneren Sloane Stephens, der er ottendeseedet.



Premier Mandatory-turneringen i den spanske hovedstad bliver Wozniackis første turnering siden begyndelsen af april, hvor hun nåede finalen i Charleston, som ligesom turneringen i Madrid afvikles på grus.



Wozniackis forfatning inden turneringen er dog tvivlsom. I sidste weekend fortalte hun på Twitter, at hun døjer med smerter på grund af sin leddegigtsygdom.



- De seneste dage har jeg fået en opblussen af min RA (reumatoid artritis). Mine hænder og led var hævede, og jeg følte smerter overalt. Men jeg var fast besluttet på ikke at lade det holde mig nede, skrev Wozniacki.



Siden har hun dog trænet frem mod de kommende grusturneringer, som også omfatter Italian Open og French Open.



/ritzau/