William Kvist stopper som fodboldspiller til sommer

William Kvist er i gang med sin sidste sæson som professionel fodboldspiller.



FC København-spilleren stopper karrieren efter den indeværende sæson, oplyser FCK på klubbens hjemmeside.



"Jeg er enormt stolt over, hvad jeg har opnået i min karriere som spiller både på klubplan og for det danske landshold, men jeg føler, at timingen er den rigtige nu," siger Kvist på FCK's hjemmeside.



Den 34-årige midtbanespiller er noteret for 422 kampe for københavnerklubben, ligesom det er blevet til 81 landskampe.



/ritzau/