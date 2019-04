Norwegian rammer laveste kursniveau i ti år

Det norske luftfartsselskab Norwegian, som i en periode har været presset af flyproblemer, falder torsdag eftermiddag 0,6 pct. til 39,70 norske kr. på børsen i Oslo.



Tidligere på dagen nåede selskabets aktiekurs at vende i 39,58 norske kr., og det var ifølge det norske medie Hegnar det laveste kursniveau i ti år. Man skal således helt tilbage til 3. juni 2009 for at finde en lavere kurs for Norwegian-aktien, skriver Hegnar.



I løbet af indeværende år er Norwegian-aktien dykket hele 60 pct., og en væsentlig del af kursfaldet hænger sammen med den flyulykke, som i starten af marts fandt sted i Etiopien. Her styrtede et fly af typen Boeing 373 MAX ned i Etiopien, hvilket skete blot få måneder efter et lignende styrt i Indonesien, hvor et andet tilsvarende fly forulykkede.



På grund af ulykken i Etiopien valgte flere luftfartsselskaber at lade deres fly af typen Boeing 737 MAX stå på jorden. Det gjaldt for eksempel Norwegian, som i stedet måtte finde alternativer - herunder leasing af andre typer fly.



Trods problemerne med Boeing 737 MAX-flyene formåede Norwegian imidlertid at præstere en passagervækst i marts, viste trafiktal fra luftfartsselskabet tidligere torsdag.



I marts havde Norwegian en fremgang i antallet af passagerer på 5 pct. i forhold til samme måned året før, idet der blev fragtet 2,96 mio. passagerer.



Målt på antal fløjne passagerkilometer var stigningen på 9 pct. i forhold til marts sidste år, samtidig med at kapacitetsvæksten (ASK) blev opgjort til 11 pct. på årsbasis.



Til gengæld faldt Norwegians gennemsnitlige billetpris - yielden - med 4,3 pct.



Norwegian gennemførte 97,4 pct. af de planlagte flyvninger i marts - et fald på 1 pct.point i forhold til marts 2017. Endelig var punktligheden på 80,8 pct., hvilket var en stigning på 8,5 pct.point i forhold til samme periode sidste år.



