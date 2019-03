Astralis vinder e-sportsfinale og 825.000 kroner i Brasilien

Det danske e-sportshold Astralis vinder finalen ved Blast Pro Series i Brasilien natten til søndag dansk tid.



De danske Counter Strike-stjerner vandt 2-1 i baner over det amerikanske hold Team Liquid, hvormed holdet kan tilføje endnu et trofæ til samlingen.



Derudover har Astralis vundet en pengepræmie på 125.000 dollar, hvilket svarer til 825.000 danske kroner.



Astralis tabte den første bane i finalen 13-16, men kom suverænt igen i de efterfølgende to baner, som blev vundet 16-8 og 16-2.



Team Liquid løber med andenpladsen og en præmie på 50.000 dollar, hvilket svarer til 330.000 kroner.



Danskerne kvalificerede sig til finalen i São Paulo efter en overlegen præstation i gruppespillet med fem ud af fem mulige sejre.



Også i gruppespillet mødtes Astralis og Team Liquid, hvor danskerne vandt kampen 16-13.



Med sejren i Brasilien fortsætter Astralis de gode takter fra tidligere på måneden.



Den 3. marts vandt de danske stjerner verdens største turnering i Counter Strike i majorturneringen IEM Katowice i Polen. Sejren kastede 3,3 millioner kroner af sig i præmiebonus.



Dermed genvandt Astralis turneringen, og holdet har nu i alt vundet en majorturnering tre gange.



Sejren i Polen var den første turneringssejr i 2019 for Astralis, der i finalen i Buypower Masters tabte til Team Liquid tidligere i år.



Samtidig markerede trofæet indledningen på denne sæsons grand slam-jagt, som kan kaste en bonus på yderligere en million dollar af sig. Det svarer til omkring 6,5 millioner kroner.



I 2018 stillede holdet op i 17 store turneringer og sejrede i ti af dem.



Derudover blev Astralis sidste år det første hold nogensinde til at vinde en Intel Grand Slam-titel.



Sammen med grand slam-bonussen vandt holdet præmiepenge for mere end 3,6 millioner dollar i 2018, hvilket svarer til næsten 24 millioner kroner.



