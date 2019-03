Adidas vil give samme VM-bonus til kvinder og mænd

Relateret indhold Artikler

Adidas vil belønne fodboldkvinderne med samme pengemæssige bonus, som mændene får, når der til sommer afholdes VM i Frankrig.



Det meddeler tøjgiganten på Twitter.



- Vi tror på, at vi skal inspirere den næste generation af kvindelige atleter, kreative sjæle og ledere ved at bryde barrierer.



- Vi meddeler derfor, at alle Adidas-spillere på det vindende hold ved VM i 2019 vil modtage samme bonus som deres mandlige modstykker, skriver Adidas.



Udmeldingen kommer, efter at spillerne på det kvindelige amerikanske fodboldlandshold klagede over manglende ligeløn på kvindernes internationale kampdag fredag.



De mener, at de er ofre for diskrimination, fordi de bliver betalt mindre end de mandlige landsholdsspillere, selv om arbejdsopgaven og ansvaret er det samme.



Derfor har de sagsøgt USA's fodboldforbund, US Soccer.



- Hver eneste af os er ekstremt stolte af at bære den amerikanske landsholdstrøje, og vi tager det deraf følgende ansvar alvorligt. Vi mener, at kampen for lighed mellem kønnene i sport er en del af det ansvar.



- Som spillere fortjener vi at blive betalt det samme for vores arbejde uanset køn, siger angriberen Alex Morgan ifølge Reuters i en erklæring i forbindelse med stævningen.



Kvindernes fodbold-VM løber af stablen fra 7. juni til 7. juni. Det amerikanske hold er forsvarende mester, efter at det slog Japan i finalen i 2015.



/ritzau/