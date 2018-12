Schmeichel overvejer at byde ind på topstilling i United

FAKTA

Målmandslegenden Peter Schmeichel overvejer at byde ind på et ledigt job som fodbolddirektør i Manchester United.



Det fortæller den 55-årige dansker, der spillede i den engelske storklub fra 1991 til 1999, til BBC.



- Jeg tænker på at lægge mit navn i puljen, siger Schmeichel.



Han fortæller, at han gerne vil tilbage og spille en rolle i fodboldens verden.



Det kunne være i United, der i denne uge fyrede manager José Mourinho og hyrede Ole Gunnar Solskjær.



Solskjær tog som noget af det første kontakt til United-legenden Alex Ferguson, der hentede 13 mesterskaber og to Champions League-titler til klubben, før han stoppede i 2013.



Alex Ferguson er også en af Peter Schmeichels inspirationskilder.



- Det vigtigste er at få Manchester Uniteds kultur og identitet tilbage.



- Jeg vil gerne, at jobbet går til en, der har spillet der, og kan bringe noget af den der Sir Alex-mentalitet tilbage til hele fodboldklubben, siger den tidligere målmand.



Peter Schmeichel vil bruge juledagene til at finde ud af, om han vil søge jobbet i United.



- Jeg overvejer, om jeg har kvaliteterne, og hvis jeg når frem til et svar på det spørgsmål, så vil jeg lægge mit navn i hatten.



- Jeg vil tænke godt og grundigt over det hen over julen og nytår, og så vil jeg træffe en beslutning, siger han.



Manchester United vandt lørdag med 5-1 over Cardiff i Premier League i Ole Gunnar Solskjærs debutkamp som manager for klubben.



/ritzau/