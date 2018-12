Ole Gunnar Solskjær bliver midlertidig manager i Manchester United

José Mourinhos afløser som manager i Manchester United er en af klubbens gamle kendinge.



Onsdag bekræfter klubben på sin hjemmeside, at Ole Gunnar Solskjær overtager posten som midlertidig manager for resten af sæsonen.



Det sker, dagen efter at José Mourinho blev fyret i klubben.



45-årige Solskjær spillede i United fra 1996 til 2007. I alt blev det til 366 kampe og 126 mål i klubben.



Blandt de mest mindeværdige øjeblikke i Solskjærs karriere er hans mål i Champions League-finalen i 1999. Her blev nordmanden på dramatisk vis matchvinder i 2-1-sejren over Bayern München.



- Manchester United er i mit hjerte, og det er fantastisk at komme tilbage i den her rolle. Jeg ser virkelig frem til at arbejde med det talentfulde hold, staben og alle i klubben, siger Ole Gunnar Solskjær.



Solskjær blev også træner for Uniteds reservehold i 2008, før han overtog trænertjansen i norske Molde i 2010. Her blev det til to mesterskaber og en pokaltitel.



I 2014 tog han til Premier League-klubben Cardiff, hvor han ikke opnåede den store succes.



Siden vendte han tilbage til Molde, før han nu igen drager vestpå til sin gamle klub. Manchester Uniteds næstformand, Ed Woodward, tager imod ham med åbne arme.



- Ole er en klublegende med kæmpe erfaring, både på banen og i trænerroller.



- Hans historik i Manchester United betyder, at han lever og ånder kulturen her, og alle i klubben er glade for at have ham og Mike Phelan tilbage, siger Ed Woodward.



Mike Phelan bliver en del af trænerstaben sammen med Michael Carrick og Kieran McKenna.



Sammen skal de forsøge at rejse United efter en skuffende halvsæson, som indtil videre har efterladt holdet på sjettepladsen i Premier League.



United er 11 point fra top-4, der giver adgang til Champions League. Der er hele 19 point op til Liverpool på førstepladsen.



I Champions League står Solskjærs tropper foran en svær opgave, når holdet i ottendedelsfinalen tørner sammen med stjernerne fra Paris Saint-Germain.



/ritzau/