Eksperter: Wieghorst manglede at forløse AaB-profiler

Morten Wieghorst har ikke taget AaB til næste niveau, efter at klubben begyndte at hente spillere på en højere hylde på transfermarkedet, og derfor er det naturligt, at klubben mandag har stoppet samarbejdet med træneren.Det mener superligaeksperterne Tommy Bechmann og Jesper Thygesen, der dækker ligaen for tv-rettighedshaverne Discovery og TV3 Sport. "Wieghorst fik ikke forløst truppens potentiale. Jeg synes, at han overtog et dårligt hold, men siden har AaB fået profiler ind udefra. De har hentet Jores Okore, Kasper Kusk og Lucas Andersen, og det var en lidt anden hylde, end AaB tidligere hentede spillere på. Potentialet i de spillere er ikke rigtig blevet forløst," siger Tommy Bechmann.Jesper Thygesen supplerer:"Han har skabt en defensiv base på holdet, men han har ikke forløst det offensive potentiale i AaB's trup. Det er også en målsætning fra klubbens side, at der skal spilles offensiv fodbold, og i enkelte kampe har man set tegning til noget interessant, men set på den store bane er det ikke lykkedes," siger Thygesen.Han forstår, hvorfor AaB ikke ville fortsætte samarbejdet med Wieghorst efter indeværende sæson, men undrer sig samtidig over, at træneren ikke fik de tre sidste kampe med i efterårssæsonen."Jeg synes, at det er fair nok, at AaB tager konsekvensen efter næsten to år, selv om jeg godt kan undre mig over, at han ikke får de sidste tre kampe af efteråret med, så man ville få en blidere overgang mellem to halvsæsoner.""En fyring nu virker meget markant, men måske håber klubben på at få en lidt større chokeffekt hos spillerne," siger Jesper Thygesen.Med succes var Morten Wieghorst cheftræner i FC Nordsjælland, hvor han vandt pokalturneringen i 2010 og 2011.Siden mislykkedes han med at kvalificere U21-landsholdet til EM, han havde en kort tjans som assistenttræner for Michael Laudrup i Swansea, og derefter er han blevet fyret i først AGF og siden AaB efter ansættelser af under to års varighed.Tommy Bechmann og Jesper Thygesen regner med, at Wieghorsts navn vil være med på sportschefernes liste, når trænerjob i Superligaen i fremtiden skal besættes."Morten Wieghorst har et relativt klart spilkoncept, det passer nok ikke ind i alle klubber, men der vil være superligaklubber, hvor man vil finde det interessant. Større skade har hans ry ikke taget af de her to fyringer, for det er ikke kuldsejlede projekter, hvor han har ødelagt klubber på nogen måde," siger Tommy Bechmann.Han skal formentlig lede efter et job hos de mindre eksponerede superligaklubber, vurderer Jesper Thygesen."Jeg kan sagtens se ham være aktuel til trænerjob, hvor han vil få mere arbejdsro til at udvikle et hold, end man har i klubber som AGF og AaB. Spørgsmålet er, om han ser sig selv som en træner i en klub som Sønderjyske og ned efter, hvis man måler på prestige. Rent trænermæssigt er hans navn større end meritterne, og det er selvforståelsen måske også," siger Jesper Thygesen./ritzau/