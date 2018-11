AaB fyrer Morten Wieghorst som træner

AaB stopper samarbejdet med cheftræner Morten Wieghorst, oplyser fodboldklubben i en fondsbørsmeddelelse.



Assistenttræner Jacob Friis vil i den resterende del af året overtage opgaven som cheftræner, hvilket indebærer tre superligakampe mod Esbjerg, AC Horsens og OB.



"AaB har straks igangsat arbejdet med at finde en afløser for Morten Wieghorst," oplyser klubben.



AaB er placeret på en sjetteplads i Superligaen med 22 point efter 17 spillerunder.



Det har indtil nu været en sæson med mange op- og nedture. I de tre seneste ligakampe er det blevet til tre 1-1-resultater - senest i fredags ude mod Vejle.



Siden 5-0-sejren 23. september ude over Hobro er det dog ikke lykkedes for AaB at vinde i Superligaen.



Det har resulteret i en kedelig stime på syv sejrsløse superligakampe, der tilsammen har bidraget med sølle fire point.



Og går man lidt længere tilbage i sæsonen, ser det ikke meget bedre ud for den nordjyske klub.



AaB har i de seneste 12 superligakampe blot vundet et enkelt opgør, og i alt har de 12 kampe resulteret i ti point.



Til gengæld er det gået godt for AaB i den danske pokalturnering, hvor holdet er nået frem til kvartfinalen efter en 5-0-sejr ude over FC Roskilde og en 1-0-sejr hjemme over Horsens.



