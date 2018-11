Donald Tusk: EU-topmøde søndag afholdes som planlagt

Det ekstraordinære brexit-topmøde i i Bruxelles bliver afholdt, bekræfter formanden for Det Europæiske Råd Donald Tusk.



Der har været tvivl om, hvorvidt topmødet kunne afholdes, efter Spanien har krævet indrømmelser omkring Gibraltar. Men efter Donald Tusk og den spanske regeringschef Pedro Sánchez har talt sammen, bliver topmødet nu afholdt som planlagt .



Donald Tusk siger på Twitter, at han anbefaler de 27 EU-lande at godkende brexit-aftalen, som er forhandlet på plads med Storbritannien.



"Ingen har grund til at være glade. Men i det mindste, i denne kritiske tid, har EU27 bestået testen om enhed og solidaritet," skriver han.