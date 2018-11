Den engelske fodboldklub Liverpool FC skal ifølge unavngivne kilder, som New York Post har talt med, være til salg.



Ifølge New York Post er milliardæren John Henry, der ejer Liverpool FC, villig til at sælge klubben for en pris mere end 2 mia. dollar, svarende til lidt over 13 mia. kr.



- Klubben er til salg, hvis han får den rette pris, siger en af de unavngivne kilder til avisen.



Ud over Liverpool FC ejer John Henry også det amerikanske baseballhold Boston Red Sox, som ifølge New York Post tabte penge i den seneste sæson.



Om der er en sammenhæng mellem det økonomiske tab og John Henrys ønske om at sælge Liverpool FC, er uvidst, skriver avisen.



Tidligere har der været lignende historier om, at Liverpool FC skulle være på vej på andre hænder. Eksempelvis har der tidligere været skrevet om, at et familiemedlem til ejeren af en anden engelsk fodboldklub, Manchester City, skulle have vist interesse for at overtage holdet fra det nordlige England. Den historie blev dog siden afkræftet af ejerkredsen bag Liverpool FC.



Ifølge New York Post har det ikke været muligt at få en kommentar til den seneste salgshistorie fra ejerkredsen.



John Henry købte Liverpool FC i 2010 for 477 mio. dollar, hvilket i dag svarer til lidt over 3,1 mia. kr.



