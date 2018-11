Sikkerhedschef: Rusland forhindrede droneangreb under VM

Ruslands nationale sikkerhedsservice forhindrede et terrorangreb udført med droner under VM i fodbold i sommer.



Det siger chefen for Ruslands nationale sikkerhedsservice, Alexander Bortnikov, onsdag til nyhedsbureauet Tass ifølge AP.



Sikkerhedschefen vil dog ikke uddybe, hvem "terroristerne" var, og hvordan de blev stoppet.



Af frygt for netop terror var der stor fokus på sikkerheden i Rusland under slutrunden.



Foran stadioner var der således både politi og militær til stede før, under og efter kampene, og alle tilskuere blev grundigt undersøgt, inden de kunne entrere et stadion.



Desuden var der både ansigtsgenkendelseskameraer omkring stadion og i landets lufthavne.



Alligevel lykkedes det for fire medlemmer af protestgruppen Pussy Riot at slippe igennem sikkerhedssystemet og løbe på banen under VM-finalen mellem Frankrig og Kroatien.



