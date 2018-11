DGI skal vælge første nye formand i 17 år

Siden 2001 har Søren Møller (billedet) været formand for Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).



Men på årsmødet i Aarhus lørdag vil 314 delegerede fra de forskellige landsdelsforeninger udskifte veteranen.



De to kandidater til posten hedder Mogens Kirkeby og Charlotte Bach Thomassen. De har begge længere tids erfaring inden for idrætspolitik.



De kommer ifølge Bjarne Ibsen, professor i foreningsliv på Syddansk Universitet, til at lede en organisation, hvor der gennem en række år er kommet en stadigt større grøft mellem den overordnede landsforening og landsdelsforeningerne.



Stærk centralisering



"Det, der er sket i DGI på landsplan, er en stærk centralisering og en stærk professionalisering. Ude i foreningerne er der stadig en masse frivillige, som organiserer og hjælper til. Men på beslutningsniveau er der sket en drejning ind mod midten," siger han.



Ifølge Bjarne Ibsen bliver den største udfordring for en ny formand at få lukket rummet mellem de 14 landsdelsforeninger og DGI's hovedbestyrelse samt at få skabt mere folkelig opbakning til organisationens ledelse.



Begge kandidater prioriterer tættere samarbejde



Begge kandidater har netop tættere samarbejde mellem de forskellige landsdelsforeninger som førsteprioritet.



"Vi har en relativt decentral struktur. Og den skal vi styrke ved at flytte økonomi, kreativitet og beslutningskraft helt ud i medlemsforeningerne, siger Mogens Kirkeby, der er nuværende medlem af DGI's hovedbestyrelse.



Charlotte Bach Thomassen, der aktuelt er DGI's næstformand, stemmer i:



"Vi skal som landsorganisation være tæt på vores foreninger. Det betyder, at vi skal have en tæt dialog med vores landsdelsforeninger, om hvad der betyder noget for medlemsforeningerne, og hvor vi skal sætte ind som samlet organisation.



Vinder hun, vil det være første gang i organisationens 150 år lange historie, at DGI har en kvindelig formand.



