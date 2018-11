Lækkede dokumenter: Planer om europæisk superliga

Idéen om at etablere en fodboldliga bestående af Europas absolutte topklubber ser ud til fortsat at leve i bedste velgående.



Det viser et dokument, som blev sendt til den spanske storklub Real Madrid den 22. oktober i år. Det skriver Politiken.



Dokumentet er en del af den enorme mængde data, som whistleblowerplatformen Football Leaks har gjort tilgængelig for tyske Der Spiegel og magasinets partnere i European Investigative Collaborations.



"Grundlæggerne er nået til enighed om at skabe en europæisk fodboldturnering under navnet "European Super League", som skal finde sted hver sæson i en indledende periode på 20 år - startende i 2021/22."



Sådan lyder et af de første punkter i det 13 sider lange dokument, som Real Madrid-præsidenten Florentino Pérez modtog i oktober.



Dokumentet bærer navnet "udkast til en aftale for de 16".



11 klubber plus det løse



Planen er, at 16 hold deltager i ligaen. Heraf 11 klubber, der fremover skal omtales som grundlæggerne af turneringen.



De 11 klubber vil ikke kunne rykke ned fra ligaen. Klubberne er Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Bayern München, Juventus, Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool og AC Milan.



Derudover skal fem klubber være "begyndede gæster". Klubberne er Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Marseille, Inter og AS Roma, viser lækket.



Bayern München siger fra



Dokumenterne afslører blandt andet, at fodboldflagskibene har brugt truslen om at gå egne veje til at presse flere penge ud af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), skriver Politiken.



Fredag aften udsendte det tyske mesterhold Bayern München en erklæring, hvor klubben afviser at have planer om at tilslutte sig ligaen.



"Bayern München står ved sit medlemskab i Bundesligaen, og så længe jeg er bestyrelsesformand, vil Bayern deltage i Uefas klubturneringer," siger bestyrelsesformand Karl-Heinz Rummenigge i en pressemeddelelse.



