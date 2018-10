Ny storsponsor landet: Magnussens hold skifter navn

Relateret indhold Tilføj søgeagent Kevin Magnussen Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Personer Kevin Magnussen

Den danske Formel 1-stjerne Kevin Magnussen (Haas) skal fra næste sæson vænne sig til et lidt længere navn på sit hold.



På Haas' hjemmeside meddeler holdet, at man har indgået en flerårig sponsoraftale med den britiske energidrikproducent Rich Energy.



Det betyder, at holdet fra næste sæson kommer til at hedde det mindre mundrette navn Rich Energy Haas F1 Team.



Aftalens varighed er kun anført som "flerårig", og der nævnes ikke noget om sponsoratets størrelse økonomisk.



Rich Energy er Storbritanniens førende producent af energidrik og sælger sine produkter i 30 lande.



/ritzau/