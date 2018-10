Lyngby vil ophæve kontrakt med Nicki Bille efter anholdelse

Fodboldklubben Lyngby vil ophæve kontrakten med angriberen Nicki Bille.



Det meddeler 1. divisionsklubben mandag aften på sin hjemmeside.



Meldingen kommer, efter at TV3 Sport kunne fortælle, at den tidligere landsholdsspiller mandag ved middagstid var blevet anholdt på Strøget i København.



- Vi kan på nuværende tidspunkt konstatere, at Nicki Bille har forbrudt sig mod klubbens værdier, etik og moral i en sådan grad, at det er uforeneligt med at repræsentere Lyngby Boldklub.



- Grænsen er langt overskredet – og det får naturligvis en konsekvens.



- Lyngby Boldklub vil derfor hurtigst muligt tage initiativ til at mødes med Nicki Bille og hans agent med henblik på at ophæve aftalen, meddeler Lyngby.



Dømt for vold mod kvinde



Klubben valgte for tre måneder siden at indgå en etårig kontrakt med spilleren, der har repræsenteret mange klubber både i Danmark og i udlandet.



Ansættelsen skete, efter at 30-årige Nicki Bille i sommer var blevet dømt for at have begået vold mod en kvinde.



For fire et halvt år siden modsatte angriberen sig en anholdelse og bed en politibetjent. Det kostede dengang Nicki Bille en betinget fængselsstraf.



Lyngby understreger, at klubben endnu ikke kender alle detaljer i sagen om mandagens anholdelse.



Det, der er kommet frem, har altså dog været nok til, at klubben vil fyre Nicki Bille.



Varetægtsfængslet



Lyngby oplyser, at angriberen er blevet varetægtsfængslet og er sigtet i sagen.



Københavns Politi oplyste tidligere mandag, at en person var blevet anholdt for uorden.



I samme forbindelse blev en luftpistol fundet.



- Lyngby Boldklub og staben omkring klubbens førstehold har kæmpet hårdt for at hjælpe Nicki Bille tilbage i både fysisk og mental form. Lyngby Boldklub gav Nicki Bille en chance til.



- Alle har ret til en mulighed mere, men desværre greb han den ikke.



- Sagen er særlig ærgerlig for alle de folk i klubben, holdkammerater og trænere, der i bedste tro og efter bedste evne har forsøgt at hjælpe Nicki i den seneste tid, skriver Lyngby.



/ritzau/