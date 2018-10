Den franske storklub Paris Saint-Germain havde let spil, da holdet i sidste uge mødte serbiske Røde Stjerne i Champions Leagues gruppespil.



Neymar og co. vandt med hele 6-1, men spørgsmålet er, om alt gik rigtigt til i kampen, der blev spillet på Parc des Princes i den franske hovedstad.



Ifølge den franske sportsavis L'Equipe har de franske myndigheder åbnet en undersøgelse, der skal fastslå, om opgøret var udsat for matchfixing.



En klubleder fra den serbiske klub skulle være mistænkt for at have spillet fem millioner euro (svarende til godt 37 millioner danske kroner) på, at hans hold tabte kampen med fem overskydende mål.



Avisen skriver, at den franske anklager blev underrettet om den mulige matchfixingsag af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) nogle dage før kampen.



Røde Stjerne er med i gruppespillet i den prestigefyldte turnering for første gang i 26 år.



Serberne åbnede turneringen med at klare 0-0 hjemme mod italienske Napoli, inden det altså gik helt galt i kamp nummer to. I næste runde skal holdet møde Liverpool på udebane.



/ritzau/AP