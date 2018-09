Håndboldspillerne i KIF Kolding har onsdag fået vished for, at den økonomisk pressede håndboldklub undgår en konkurs.



Det oplyser TV2 Sport, som meddeler, at klubbens investorer, som overtog kontrollen over Danmarks mest vindende håndboldklub i sommer, har garanteret spillertruppen, at klubben overlever på trods af, at der er en konkursbegæring mod KIF Kolding.



TV2 Sport erfarer via flere kilder, at der onsdag blev afholdt et møde mellem spillertruppen og ledelsen i klubben, der var anført af næstformand og investor Anders Jensen.



Her blev spillerne orienteret om den aktuelle situation.



