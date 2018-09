Medie: Håndboldklubben KIF Kolding ramt af økonomisk nedtur og slæbt i skifteretten

En økonomisk nedtur har ramt håndboldklubben KIF Kolding, der trods flere vundne mesterskaber er begæret sig konkurs. Det erfarer TV2 Sport , der skriver, at Håndbold Spiller Foreningen på vegne af tidligere KIF Kolding-spillere mandag aften indgav begæring om konkurs.Ifølge TV2 Sport drejer oplysningerne sig om et beløb mellem 1 og 1.5 mio. kr.Det skulle efter sigende være en gammel gæld, som klubben ikke har kunnet formå at afdrage. En gæld der bunder i, at løn tidligere har været svær at betale til både spillere og ansatte.De nuværende spillere skulle gerne have fået udbetalt deres seneste løn inden klubben i aftes blev begæret konkurs, lyder det fra TV2 Sport.KIF Kolding København blev grundlagt i 2012 efter AG Københavns konkurs, og siden har håndboldklubben vundet 12 danske mesterskaber.Håndbold Spiller Foreningen bekræfter over for Børsen, at de den 24. september trækker KIF Kolding i skifteretten i Kolding."Vi har prøvet at finde frem til en fælles løsning, men det har ikke kunnet lade sig gøre. Der har ikke været nok penge til at betale tidligere ansatte, og derfor er vi nødsaget til at give en konkursbegæring af KIF Kolding," siger Michael Sahl Hansen, direktør i Håndbold Spiller Foreningen.Direktøren forklarer, at spillerforeningen og KIF Kolding ikke har kunnet finde frem til en fælles løsning grundet interne drøftelser, og ifølge ham er et godt bud, at der ikke har været nok penge."Vi synes, det er en trist sag. Forhåbentlig findes der gode kræfter, der kan stimle sammen og lukke det her hul, så man kan fortsætte med at spille elitehåndbold i Kolding," siger Michalel Sahl Hansen.Men direktøren vil ikke komme det nærmere på, hvor stor gruppen af tidligere ansatte er eller hvor mange penge det drejer sig om.Overfor TV2 Sport bekræfter KIF Koldings bestyrelsesformand, Brian Stein, at klubben er del af en sag men vil ikke kalde det en konkursbegæring. Dog siger han, at de er blevet slæbt i skifteretten."Spillerforeningen repræsenterer fire af vores tidligere og meget, meget velansete kolleger, hvor vi har haft svært ved at indfri deres tidligere løn. Så der ligger et krav mod os fra spillerforeningen på vegne af de fire medarbejdere. Det er det, jeg har at sige, siger Brian Stein til TV2 Sport.Bestyrelsesformanden vil heller ikke oplyse til TV2 Sport, hvor mange penge det drejer sig om.