FCK møder russisk storhold og Leragers Bordeaux i EL

FC København skal to gange øst på og også en tur til Frankrig i dette års udgave af Europa League-gruppespillet.



Det står klart, efter der fredag eftermiddag blev trukket lod til de 12 grupper.



Her endte danskerne i gruppe C med russiske Zenit Skt. Petersborg, franske Bordeaux og tjekkiske Slavia Prag.



Den franske klub har den danske midtbanespiller Lukas Lerager på holdkortet. Den danske landsholdsspiller får dermed et gensyn med det danske nationalstadion, Parken, når de to hold mødes på københavnernes hjemmebane.



FC København sikrede sig torsdag avancement til gruppespillet i Europa League, da holdet efter en nervepirrende straffesparkskonkurrence sendte italienske Atalanta ud af kvalifikationen.



/ritzau/