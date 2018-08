Ekspræsident får ni års fængsel i Fifa-korruptionssag

Relateret indhold Artikler

Den tidligere præsident for Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol) Juan Angel Napout er blevet idømt ni års fængsel.



Kendelsen, der blev afsagt ved retten i New York, er den seneste i den store korruptionsskandale, der ramte Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) i 2015.



Han blev i december sidste år kendt skyldig i sagen, men strafudmålingen kommer først nu.



60-årige Juan Angel Napout fra Paraguay skal desuden betale en bøde på en million dollar, cirka 6,4 millioner kroner, i sagen, skriver nyhedsbureauet AFP.



Han skal desuden tilbagebetale 3,3 millioner dollar, cirka 21,1 millioner kroner, et beløb han modtog i bestikkelse.



- Der er generelt stadig brug for afskrækkelse, for der var - og er måske stadig - korruption i international fodbold, sagde den føderale dommer Pamela Chen ifølge AFP, da dommen blev afsagt.



- Man kan ikke tage millioner i bestikkelse fra fodboldforbund uden at blive straffet, sagde dommeren.



Juan Angel Napout, som tidligere også var præsident for Det Paraguayske Fodboldforbund, modtog blandt andet bestikkelse i forbindelse med salg af tv- og marketingrettigheder.



I sidste uge blev den 86-årige brasilianer José Maria Marin idømt fire års karantæne i samme sag.



Han var tidligere præsident for Det Brasilianske Fodboldforbund.



/ritzau/