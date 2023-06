Samfund Fik du også en sms, der fik dig til at skrue ned for dit vandforbrug?

Hofor har haft gode erfaringer med at appellere direkte til kunderne om at spare på vandet. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix

Annette Bonde 20. jun. 2023 KL. 16.34

Vandværkerne har bedre mulighed for at følge med, efter at forbrugerne har skruet ned for deres vandforbrug i hovedstaden