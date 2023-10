Samfund Brian Bødker går på pension – som 50-årig

50-årige Brian Bødker har valgt at gå på pension ved årsskiftet. Her er hans overvejelser om at få tiden til at gå, at lægge et budget for resten af livet og ansvaret for samfundet

Arbejdsfrustration og forgæves jobsøgning førte til en ny tanke i Brian Bødkers hoved. Nu går han på pension. Foto: Tor Birk Trads