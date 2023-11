Samfund Han er fyldt 75, men nyder stadig at arbejde: Her er den afgørende årsag

Karsten Ilsøe (t.v.) blev ansat hos virksomheden Wexøe, selvom han egentligt var gået på pension. Adm. direktør Mogens Brusgaard (t.h.) har fundet en model, hvor seniorer kan arbejde fleksibelt. Foto: Rosaline Ben-Baruch Lange

Sebastian Persson 09. nov. 2023 KL. 16.00 Gem til senere

Ny undersøgelse viser, at fleksibilitet og kortere arbejdstid er afgørende for, at folk vil arbejde efter folkepensionen