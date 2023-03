Samfund Emil lod økonomien tale: “Det kunne bedst betale sig, at jeg holdt barsel i seks måneder”

Emil Bendix er manager hos Deloitte og på barsel i seks måneder med Luna. Han har tænkt meget over, om det ville gå ud over hans karriere, selvom Deloitte helt kontant støtter fædrene i at tage lang barsel. Foto: Simon Fals Foto: Simon Fals

Annette Bonde 17. mar. 2023 KL. 14.00

Emil Bendix er på barsel i et halvt år med løn. Deloitte har indført gunstige barselsvilkår til fædre for at få flere kvinder til tops