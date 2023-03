Samfund Er lang barsel til far det nye normale?

Forsker er ved at undersøge, om øremærket barsel vil betyde, at mor og far selv vælger at dele orloven mere ligeligt

Ifølge økonom Jakob Egholt Søgaard har det negativ og vedvarende effekt på kvinders karriereforløb at få børn – mens mændene går fri. Foto: Esther Kofoed Sørensen Foto: Esther Kofoed Sørensen