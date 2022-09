Herhjemme er familiefirmaet Glerups relativt ukendt. Men den nordjyske producent af hjemmesko sælger for millioner i USA, hvor Glerups har været med i Hollywoodfilm og er nævnt i New York Times og Forbes. “Vi vil ikke have investorer ind,” siger adm. direktør Jesper Glerup

Allan Timm (t.h.) og Jesper Glerup på marken, hvor fårene i sin tid gik og græssede. Glerups holder stadig til på familiefarmen i Aars i Nordjylland, hvor Nanny Glerup i 1993 begyndte at producere hjemmelavede filtsko til venner og familie. Foto: Cathrine Ertmann