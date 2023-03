Iværksætter Mik Strøyberg har gennem årene samlet tre indsigter, han kan bruge til at skabe et bedre arbejdsliv. Både til sig selv, for andre og ikke mindst til at styrke sine virksomheder

“Jeg er bange for, folk spilder deres liv, fordi de ikke ved, hvad de får energi af,” siger iværksætteren Mik Strøyberg. Foto: Brage Borup Foto: Brage Borup