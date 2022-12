For stifterne bag tøjbrandet Aiayu har det aldrig handlet om vækst. Alligevel har de formået at holde fast i en vedvarende vækst over ni år. Særligt ét princip er nøgleord bag succesen

Kvinderne bag tøjbrandet Aiayu, Maria Høgh Heilmann (t.v.) og Maria Glæsel (t.v.), har hentet ni gazellekåringer i træk. Foto: Simon Fals