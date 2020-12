Som barn kæmpede butiksejer Vicky Fogel med ordblindhed og adhd – det har givet hende stædigheden til at blive ved: “Man skal holde fast i det, man tror på, og man skal ikke begynde at gå ned ad alle mulige smutveje”

Trods coronabegrænsninger og et boom i e-handlen har Vicky Fogel stædigt holdt døren åben til sin fysiske modebutik, Leah Maria, og det koncept, hun har skabt. For hun vil bevise, at hun kan noget særligt

