62 pct. af de små og mellemstore virksomheder undgår at byde på offentlige udbud

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

For snart fire år siden vandt Revninge Auto i Kerteminde et offentligt udbud om at servicere kommunens hvide hjemmeplejebiler. Men processen var langt fra simpel. Eksempelvis måtte udbuddet gå om f...